Openjobmetis-Brescia, 700 biglietti in vendita, prelazione per chi ha il “Fan Kit”

Ci sono 700 biglietti in vendita per l’esordio in campionato della Openjobmetis, fissato per domenica 27 settembre alle ore 17 a Masnago contro la Germani Brescia. Un numero stabilito a tavolino: è quello contenuto nell’ordinanza regionale numero 610 che fissa (per il momento) appunto in settecento la capienza massima dei palasport lombardi per ridurre il più possibile il rischio di contagi da Covid-19.

Galleria fotografica Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Vanoli 85-79 4 di 20

La Pallacanestro Varese darà la precedenza sull’acquisto dei tagliandi a quei tifosi (mille) che hanno sottoscritto quest’estate il “Fan Kit”: nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 potranno comprare il biglietto – fino a esaurimento posti – presentandosi ai botteghini dell’Enerxenia Arena tra le ore 16 e le ore 19. In questa fase sarà obbligatorio presentare il coupon del Fan Kit e il modulo di autocertificazione disponibile cliccando QUI. La società scalerà una quota di 10 euro ai possessori del Kit; la restante parte verrà successivamente sfruttata in occasione della campagna abbonamenti (ammesso che ci sarà; altrimenti verranno pensate altre formule).

Nel caso fossero disponibili altri posti a sedere, venerdì 25 settembre sarà aperta la prevendita libera a tutti utilizzando esclusivamente il canale online della Pallacanestro Varese: trattandosi di biglietto nominale sarà necessario effettuare una sola transazione per ogni persona a cui sarà intestato il tagliando. Di seguito le tariffe per ciascun settore.