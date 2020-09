Openjobmetis, la prima partita senza Caja è un altro derby con Cantù

Due giornate di burrasca, causata dall’improvviso esonero di Caja e rinvigorita dalle dichiarazioni dei vertici biancorossi, hanno distolto l’attenzione di tifosi e appassionati dagli impegni agonistici della Openjobmetis, attesa questa sera – lunedì 7 settembre alle 20,30 – da un nuovo derby di Supercoppa. I biancorossi saranno infatti in campo al PalaDesio per la partita di ritorno contro l’Acqua San Bernardo Cantù, battuta venerdì sera a Masnago al termine di una partita equilibrata (84-77).

La squadra, da sabato pomeriggio, è stata affidata a Vincenzo Cavazzana, esperto vice che dallo scorso anno lavora a Varese dopo diverse stagioni a Trento, affiancato dall’altro assistente Alberto Seravalli. Domenica mattina Ferrero e compagni si sono allenati regolarmente, in un clima descritto come sereno ma anche un po’ surreale, per l’assenza della figura che nelle ultime tre stagioni e mezzo ha diretto i lavori. Inutile attendersi stravolgimenti: uomini e schemi della Openjobmetis, al PalaDesio, saranno i medesimi visti venerdì sera alla Enerxenia Arena ed eventuali modifiche si vedranno solo dopo l’insediamento del nuovo allenatore, che salvo sorprese dell’ultimo momento sarà Massimo Bulleri come abbiamo anticipato la scorsa notte.

Varese sarà al completo nel viaggio in Brianza, mentre sul fronte canturino Pancotto dovrà valutare l’impiego di Woodard, in panchina senza giocare venerdì a causa di un problema muscolare. L’Acqua San Bernardo è ancora al palo, dopo quattro partite perse, e proverà a sfruttare l’occasione di una sfida con una formazione di pari livello per muovere una classifica in un girone comunque già quasi deciso per via dello strapotere di Milano. A meno che questa sera Brescia, in casa contro l’Olimpia, miracoleggi vincendo con largo margine sulla squadra di Messina.

CLASSIFICA girone A di Supercoppa

1) Milano 8 (4-0); 2) Brescia 4 (2-1); 3) VARESE 2 (1-2); 4) Cantù 0 (0-4)

