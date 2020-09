Primo giorno di scuola anche per mamma e papà: i Remigini di Openjobmetis

Il primo giorno di scuola da dedicare interamente ai propri bambini. È questo il “regalo” che anche quest’anno Openjobmetis ha fatto a tutti i suoi dipendenti i cui figli stanno per iniziare il percorso scolastico.

L’agenzia per il Lavoro Openjobmetis rinnova così il suo impegno settembrino verso i Remigini, i bambini e le bambine che potranno iniziare la prima elementare in tutta calma: mamma o papà potranno infatti godersi questo momento unico senza il pensiero di dover rientrare in fretta al lavoro.

«La mattinata sarà per loro libera come segno di sensibilità verso l’unicità di certi appuntamenti familiari» spiegano da Openjobmetis. «Un gesto particolarmente gradito in questo anno caratterizzato dalle difficoltà pratiche e logistiche che il virus sta imponendo».

Un gesto molto apprezzato ad esempio dal piccolo Filippo che alle 9.30 inizia la sua carriera scolastica alla scuola elementare di Carbonate. Lui, cartella in spalla e un sorriso emozionato, potrà affrontare questa giornata mano nella mano sia con la mamma Daniela che con il papà John. Entrambi i genitori, infatti, lavorano per Openjobmetis e hanno potuto approfittare di questa opportunità.

Una doppia emozione per loro, racconta papà John: «Oggi Filippo inizia la prima elementare, mentre la sorella la prima media. Sono molto emozionato anche io, quasi non ho chiuso occhio».