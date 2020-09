Operazione Freezer, il procuratore: “Teniamo alta l’attenzione sui fenomeni corruttivi, anche a Varese”

Alla presentazione dell’operazione “Freezer“, che ha fatto emergere una truffa ai danni di molti istituti scolastici della provincia, era presente anche il Procuratore Generale della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, che ha sottolineato l’importanza di questo genere di controllo: «In un momento in cui sono consistenti i flussi di denaro in arrivo con l’emergenza, è necessario stare ancora piu attenti ai fenomeni corruttivi che possono generarsi».

La truffa appena scoperta, secondo il Procuratore Borgonovo, è infatti un «Esempio di connessione stretta tra questi fenomeni e la qualità dei servizi erogati».

Per questo, ha sottolineato: « È volontà della nostra procura di concentrarsi, in un momento in cui la ricrescita del Paese è fondamentale, su questi fenomeni che tanto danno provocano alla collettività».

Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso l’emersione di truffe ai danni della Provincia di Varese, che ha in gestione i trenta istituti danneggiati dal reato.