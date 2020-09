Operazione di soccorso a Monvalle, un 58enne trasportato in elicottero all’ospedale di Varese

Operazione di soccorso a Monvalle dove un uomo di 58 anni è stato raggiunto d’urgenza dal personale sanitaria intervenuto in via 25 aprile con un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Milano. L’uomo sarebbe caduto all’interno di un’abitazione provocandosi gravi ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 23 settembre, e dopo i primi soccorsi prestati sul posto l’uomo è stato caricato in elicottero e trasportato per il ricovero in codice rosso all’ospedale di circolo a Varese.