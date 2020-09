Paola Sabrina Bevilacqua incontra i cittadini a Villa Frua

È in programma per martedì 8 settembre l’incontro con i cittadini organizzato dalla candidata sindaco Paola Sabrina Bevilacqua appoggiata dalla lista “Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua”. L’appuntamento è nel parco di Villa Frua e sarà l’occasione per presentare il programma e gli appartenenti alla lista.