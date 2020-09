In partenza il comandante provinciale dei Carabinieri Cappello. Il successore in arrivo da Napoli

« Lavorare a Varese è stato un privilegio. È una provincia che mi rimarrà nel cuore».

Galleria fotografica Festa d'addio comandante provinciale Claudio Cappello 4 di 14

Nel giardino della caserma del Comando provinciale dei carabinieri, il mondo istituzionale, economico, sociale e politico ha salutato il Comandante Claudio Cappello che lascia l’incarico dopo 4 anni per andare a dirigere una scuola di addestramento per corpi speciali in Germania. In prima fila, a porgergli il saluto, il Prefetto Dario Caputo, il questore Giovanni Pepè, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Marco Lainati.

Molti sindaci, assessori e consiglieri regionali, politici , esponenti del mondo imprenditoriale, giudiziario ed ecclesiale sono venuti a rendere i saluti e a conoscere il successore, il colonnello Gianluca Piasentin in arrivo da Napoli dove ha diretto il Ros.

Un breve discorso ha permesso al Comandante Cappello in partenza di ringraziare i suoi uomini per le attività svolte con grande professionalità e attaccamento.