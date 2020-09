Il Pd di Varese è già al lavoro per la lista delle prossime elezioni

Nella serata di ieri si è riunita la direzione del Partito democratico di Varese, che ha esaminato e discusso la situazione politica nazionale e soprattutto locale; la riunione si è conclusa con l’approvazione della relazione del segretario Luca Carignola con 26 voti a favore ed un solo astenuto.

Si è ribadita in particolare la necessità di proseguire il lavoro di costruzione della nuova coalizione a sostegno della ricandidatura di Davide Galimberti, con i gruppi politici e civici che hanno lavorato in questi anni con il sindaco uscente e con coloro che, pur non essendo presenti in consiglio comunale, hanno condiviso l’operato dell’amministrazione comunale e ritengono indispensabili altri cinque anni per completare il rinnovamento della città.

Si è inoltre deliberato di procedere sin da ora alla costruzione della lista da presentare per il 2021, una lista competitiva fatta non solo da iscritti e consiglieri uscenti ma aperta anche a simpatizzanti, indipendenti ed esponenti della società civile.