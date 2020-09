Pinti sul caso Palaghiaccio: “Malerba convochi un consiglio comunale urgente”

Nei giorni in cui tra proteste e prese di posizione entra nel vivo la questione Palaghiaccio, il consigliere comunale leghista Marco Pinti chiede al Presidente Stefano Malerba di convocare al più presto una seduta urgente del Consiglio, perché il sindaco riferisca in aula e i gruppi possano esprimersi nel merito della situazione.

«Varese senza Palaghiaccio perde una struttura troppo importante, per questo è fondamentale che il Consiglio venga convocato al più presto per orientare la Giunta verso le decisioni necessarie – dichiara Pinti, che fa sapere di – aver stimolato in questo senso il Presidente Malerba affinché provveda subito di sua iniziativa, senza dover attendere le inevitabili lungaggini qualora come minoranze ci trovassimo costretti a ricorrere allo strumento della convocazione straordinaria».

«Mi auguro – conclude il consigliere della Lega – che la mia istanza di confronto troverà la condivisione di tutti i capigruppo in tempi rapidi, a meno che qualcuno non stia tentando di silenziare il dibattito su una questione tanto cruciale per la città quanto imbarazzante per la Giunta».