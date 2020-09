Il Poliambulatorio Beccaria apre in riva al lago: un centro dedicato alla Medicina del Lavoro

Un nuovo poliambulatorio aprirà lunedì 7 settembre lungo la Provinciale del Lago di Varese, tra Calcinate e Gavirate. In via Lungolago di Calcinate al civico 88, il Centro Polispecialistico Beccaria inaugurerà la sua sede dedicata alla Medicina del Lavoro.

Il nuovo centro concentrerà in riva al lago tutte le attività di questa branca medica al servizio delle aziende che devono ottemperare agli obblighi di legge, attività diretta e coordinata dal dottor Pietro Pucci, che ne sarà il Direttore Sanitario.

Nel nuovo Poliambulatorio, però, troveranno sede anche altre attività sanitarie: i suoi 7 ambulatori ospiteranno alcuni dei diversi specialisti già in forza presso la sede centrale, con due novità. Il Beccaria si arricchisce infatti di nuove figure: una logopedista e una psicomotricista che amplieranno l’offerta sanitaria proposta ai cittadini. Sempre in questa sede verranno effettuate le visite medico sportive non agonistiche dedicate ai giovanissimi e agli amatori.

Il Poliambulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 mentre il sabato l’orario sarà 7.30 – 12.00, il numero di telefono dedicato alla medicina del lavoro resta il medesimo 0332/234972. Per le visite specialistiche bisogna invece, far riferimento al centralino al numero 0332/1880700.