Porto Ceresio, Federica Crupi nominata commissario prefettizio

Si chiama Federica Crupi il commissario prefettizio cui spetterà di traghettare Porto Ceresio alle prossime elezioni amministrative.

La dottoressa Crupi, Vice Prefetto aggiunto in forza all’ente di piazza Libertà “assicurerà la gestione provvisoria dell’ente a seguito delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali”, come si legge in una nota delle prefettura nella quale si dà la notizia.

Le attività del commissario prefettizi come è noto sono rivolte a garantire la continuità amministrativa della macchina comunale per assicurare i servizi ai cittadini.

La nomina risale ad oggi, 30 settembre, ed è avvenuta su decisione del prefetto di Varese dottor Dario Caputo.