Il Premio Felix fa tappa in città con il film “Resistance – La Battaglia di Sebastopoli”

È in programma ai Giardini Estensi di Varese per questa sera la proiezione del film “Resistance – La Battaglia di Sebastopoli” di Jonathan Jakubowicz. Il film è basato sulla storia vera della studentessa Lyudmila Pavlichenko (Yuliya Peresild) che, nel 1941, dopo l’invasione tedesca dell’URSS, diventa un cecchino nella venticinquesima divisione. Per servire il suo paese e difendere Odessa e Sebastopoli dall’assedio delle truppe del Reich rinuncerà agli studi e all’amore, diventando in compenso il più temuto e spietato cecchino dell’armata rossa.

L’appuntamento di Varese è organizzato dall’ “Associazione culturale Felix, cinema, moda, design Italia – Russia” e parte del più ampio programma del Premio Felix, terzo festival del Cinema Russo. La proiezione avrà inizio alle 20 e 15 e la proiezione è gratuita con prenotazione telefonica al numero 0332.830053 o via mail a filmstudio90@filmstudio90.it.

Gli altri appuntamenti del Premio Felix:

30 settembre (Su invito) – Serata di Gala con anteprima nazionale e premiazione presso il Giardino della Triennale, via Alemagna 6, Milano con proiezione del film Salyut-7, 2017,110’ e Mostra d’arte dell’artista Marco G. La serata di Gala sarà condotta dal regista e direttore artistico del festival Max Nardari, reduce dall’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

7 ottobre – Proiezione dei film vincitori del Premio Felix presso l’Associazione Italia-Russia, via Giulio Natta 11, Milano, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando un SMS al numero 351 7080721 o scrivendo a eventi@associazioneitaliarussia.it

9 ottobre – Serata Premio Felix e Proiezione dei film vincitori presso la Residenza Palazzo del Borgo, via Borgovico 121, Como, dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Su invito.

Per info www.premiofelix.com.