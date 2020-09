Pro Patria all’esordio in campionato. Javorcic: “Carrarese squadra di vertice”

Dopo la vittoriosa trasferta di Livorno e con la sicurezza di giocare (sciopero scongiurato proprio ieri), la Pro Patria tornerà in Toscana per la prima partita del campionato di Lega Pro 2020/2021. Fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 27 settembre.

Ad aspettare mister Ivan Javorcic ci sarà la Carrarese di Silvio Baldini, squadra che secondo il tecnico croato è «un avversario top del girone. Hanno un ambiente consolidato, un allenatore che stimo e sono arrivati secondi l’anno scorso: quest’anno credo che per struttura faranno un campionato al vertice. Il nostro inizio è simile a quello dell’anno scorso (quando venne la corazzata Monza allo Speroni, ndr) contro un avversario tosto e questo non fa che aumentare in noi la voglia di ricominciare».

Per quanto riguarda le scelte, Javorcic deve prestare attenzione alla condizione fisica generale della squadra perché «adesso ricominciamo subito con un periodo intenso, con infrasettimanali e Coppa Italia già settimana prossima. Non si può mai conoscere fino in fondo le condizioni dei ragazzi. Posso solo dire che sono contento di come abbiamo lavorato, poi strada facendo la condizione la si acquista anche con l’agonismo di partita in partita. La gara di Livorno ci ha dato tanto da questo punto di vista, accelera la crescita ma il campionato è una competizione diversa anche per dinamiche e intensità. Ci sono un paio di giocatori ancora non al 100%, quelli arrivati tardi e lavoriamo per rendere omogenea la condizione del gruppo obiettivo che adesso è la priorità visti gli impegni che ci aspettano».

In ultimo, due parole sul rapporto con mister Baldini: «Lo conosco da quando giocavo, è una persona che mi ha dato tanto caratterialmente ma anche sotto l’aspetto della metodologia. Penso sia un valore aggiunto fondamentale per la Carrarese».

La diretta della partita è già iniziata su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #CarrareseProPatria sui social.