Pro Patria, trasferta a Livorno per la Coppa Italia

Da toscana a toscana, da amaranto a granata. Se l’ultima gara ufficiale è stata per la Pro Patria in campionato contro l’Arezzo (foto), per la prima della nuova stagione, sulla strada dei tigrotti ci sarà il Livorno.

La stagione ufficiale della Pro Patria inizierà mercoledì 23 settembre. In attesa di risolvere il nodo calendari e date del campionato di Lega Pro – bisognerà attendere la decisione riguardo al “caso” Picerno-Bitonto – oggi sono stati sorteggiati i primi incroci di Coppa Italia, la competizione nazionale che vedrà in seguito subentrare le squadre di Serie A.

Per i tigrotti dall’urna è uscito il Livorno. Un avversario molto particolare: dopo i tantissimi anni di presidenza, Aldo Spinelli sembra seriamente intenzionato a vendere la società e nella cordata di compratori interessata a rilevare il club figura anche Emiliano Nitti, ex presidente proprio della Pro Patria.

Il Livorno arriva da una dolorosa retrocessione dalla Serie B e sarà avversario della Pro Patria anche in campionato: dovrebbe infatti essere inserito, assieme alle altre formazioni toscane nel Girone A.

Chi vincerà la sfida scenderà in campo domenica 20 settembre contro il Vicenza – neopromosso in Serie B – e al turno successivo, il 28 ottobre, ci sarà l’Udinese.

Il tabellone completo di Coppa Italia: