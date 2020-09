Tutto pronto per la settima edizione del “Cammino dei monti e dei laghi”

Ritorna il “Cammino dei monti e dei laghi”, la passeggiata alla scoperta dei tesori del Varesotto. La settima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Lezedunum insieme al Comune di Leggiuno è in programma per domenica 13 settembre. L’itinerario – diviso in due anelli – percorrerà i monumenti e i luoghi suggestivi che punteggiano il territorio di Leggiuno e dei paesi vicini.

Il tragitto

Il ritrovo è alle 7:30 vicino al municipio di Leggiuno, da qui dopo la colazione si partirà in direzione Mombello. Si passerà accanto all’antica pompa di via Riva, al lavatoio, all’oratorio di Santa Maria di Corte per poi raggiungere il colle con la chiesa di San Michele alla rocca e il Parco dei caduti. A quel punto si scenderà verso l’area naturalistica della Torbiera, da lì ci si sposterà poi al fontanino del Cantunet e infine al lungolago di Arolo.

A questo punto pausa con pranzo al sacco sul prato affacciato sul Lago Maggiore, per poi cominciare il secondo anello del percorso. Da Arolo ci si sposterà attraverso la località Sasso Moro e la spiaggia del Guree in direzione del mulino di Turro a Monvalle: casa della stamperia dell’associazione “Rotte contrarie”. Ci sarà la possibilità di partecipare anche a una visita guidata del mulino e osservare gli strumenti di stampa. Terminata la visita si farà nuovamente rotta verso il municipio di Leggiuno, ma non prima di un piccolo rinfresco alla chiesa di San Primo.

Le iscrizioni al “Cammino dei monti e dei laghi” resteranno aperte fino a giovedì 10 settembre, con possibilità di registrarsi anche solamente a uno dei due anelli. Il percorso si snoderà in buona parte lungo sentieri e strade sterrate. Sono consigliati abbigliamento, calzature adeguate e una borraccia. Oltre alle regole del Codice della strada, i partecipanti dovranno seguire anche tutte le misure previste dagli organizzatori per ridurre il rischio di diffusione del Coronavirus.

«Siamo contenti – commenta Lorenzo Effigiati, dell’associazione Lezedunum – di essere riusciti a proporre il cammino anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Abbiamo ormai raggiunto la settima edizione e ci sarebbe dispiaciuto molto dover rinunciare a questa iniziativa. Gli anni scorsi avevamo organizzato anche viaggi anche in luoghi più lontani, come a Brinzio, Ispra e al Sacro Monte di Varese. Per questa edizione abbiamo deciso restare più vicini a casa e scoprire i luoghi del nostro territorio».