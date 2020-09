Protezione civile, aiuti a tre gruppi e cinque associazioni di volontariato

Sono tre Gruppi Comunali e cinque Associazioni di volontariato di Protezione civile i beneficiari di quasi 131mila euro di finanziamenti stanziati da Regione Lombardia per l’acquisto di automezzi, Dotazioni di Protezione Individuale e sistemi di telecomunicazioni. Lo stanziamento rientra in un piano di assegnazione di contributi per progetti presentati dalle associazioni di volontariato nel 2019, e viene erogato da Regione a integrazione di risorse stanziate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

L’INTERVENTO REGIONALE – “Anche per le domande presentate nel 2019 – ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e protezione civile, commentando l’approvazione della delibera – abbiamo voluto mettere a disposizione oltre 130mila euro per integrare le risorse nazionali, ampliando così la graduatoria dei beneficiari dell’annualità a complessive 13 tra associazioni e gruppi comunali, e soddisfacendo tutte le richieste di contributo ritenute ammissibili a finanziamento. Un ulteriore e concreto segno dell’attenzione di Regione verso lo straordinario mondo della Protezione civile e dei suoi volontari”.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA – La normativa nazionale in materia di Protezione civile prevede, infatti, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della ‘resilienza’ delle comunità. Ai sensi dell’art. 37 del nuovo Codice di protezione civile vengono erogate annualmente risorse con quote nazionali, regionali e locali alle organizzazioni di volontariato. Le singole Regioni possono integrare le risorse nazionali con fondi propri. Sulla base dei Criteri per il triennio 2019-2021, ogni Regione istruisce le domande pervenute per ogni annualità.

Di seguito l’elenco dei 13 beneficiari (con finanziamento regionale):

Avpc Colline Comasche (CO) Autoveicolo 9 Posti con gancio – 19.950,41 euro;

Gvpc & Antincendio Boschivo di Sonico (BS) Proiettore di Profondità su Carrello con gruppo elettrogeno – 20.999,25 euro;

Avpc L’Arnica (Berzo Demo – BS) per un Fiat Doblò per Trasporto Disabili – 23.790,00 euro;

Gc del Comune di Spino D’Adda (CR) per un Pick Up – 22.536,45 euro;

Gc Del Comune di Scanzorosciate (BG) per un Pick Up – 29.424,07 euro;

Amici di Ciro (Teglio – SO) Cinofili per corsi di formazione – 1.615,00 euro;

Gc di Casaletto Ceredano (CR) per acquisto DPI e divise – 6.446,36 euro;

Avpc Club Virgiliano (San Giorgio di Mantova – MN) per attrezzature radio e TLC – 6.203,70 euro.

Questi i beneficiari dei fondi con finanziamento del DCPC, Dipartimento Centrale Protezione Civile):

A.V.P.C. Le Aquile Sez. Oglio Po (Martignana di Po – CR) per un Pick Up – 20.568,01 euro;

Avpc Cesano Maderno (MZ) per un Sollevatore telescopico compatto e per Corsi di formazione – 67.520,25 euro;

Gc del Comune di Mandello Lario (LC) per un Autoveicolo Panda 4×4 – 10.098,94 euro;

Cvpc della Brianza Casatenovo (MZ) per un Pick Up – 25.837,50 euro;

Gc del Comune di Angera (VA) per un Pick Up Ford Ranger – 30.469,50 euro.