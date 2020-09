In Provincia l’affluenza raggiunge il 50%; Somma Lombardo supera il 60%

È un dato non scontato: nella provincia di Varese l’affluenza per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ha superato il 50%. Non abbiamo ancora informazioni sull’esito (gli exit poll parlano del Sì al 69-70% circa), ma possiamo già vedere i dati sull’affluenza.

Sul piano nazionale il dato è al 53,44% (alle ore 15:40), e anche nella provincia siamo sopra il 50%, con i dati di 137 Comuni su 138 (manca Casorate Sempione). Nella città di Varese la quota si è fermata al 47,49%; a Busto Arsizio è leggermente più alta: 48,52%; a Gallarate il quorum (che in realtà non c’è, trattandosi di un referendum consultivo) è solo sfiorato: 49,65%.

Somma Lombardo

Spicca il dato della città sommese – la quarta della provincia per estensione territoriale – dove l’affluenza per il referendum è arrivata al 61,90%. Ricordiamo che gli spogli per le amministrative partiranno martedì alle 9.

Anche a Golasecca, comune che elegge il nuovo Consiglio comunale e il sindaco, l’affluenza è al 64,34%. Mancano ancora i dati di Casorate Sempione, altro Comune del CUV impegnato con le elezioni amministrative.

Nei comuni più grandi del sud della provincia abbiamo dati che sfiorano soltanto il 50%, ma sono comunque molto vicini alla media provinciale. A Gallarate l’affluenza si è fermata al 49,65%, mentre a Busto Arsizio al 48,52%. Anche Samarate è arrivata molto vicina al 50 (49,17%). A Cardano al Campo l’affluenza si è attestata al 48,24%. A Vizzola Ticino, il Comune più piccolo della provincia, è stata superata la soglia del 50 e si è arrivato al 53,12%. Ad Arsago Seprio il dato è molto vicino alla media provinciale: 50,31%. A Ferno l’affluenza si ferma al 47,68%, mentre nella vicina Lonate Pozzolo raggiunge Il 47,79%.