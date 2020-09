Una domenica a pulire il territorio intorno a casa. Puliamo il Mondo 2020, iniziativa organizzata da Legambiente, ha coinvolto decine di volontari, anche a Varese.

Galleria fotografica Puliamo il Mondo, grandi pulizie a Bizzozero 4 di 12

«Avere cura della propria città, del proprio territorio e del nostro pianeta passa da ciascuno di noi e dai nostri gesti, dai più piccoli ai più grandi. Grazie a tutti i nostri appassionati e generosi volontari che hanno dedicato la loro domenica mattina a ripulire l’area di Bizzozero intorno al lavatoio – scrive Legambiente in un post su Facebook -. Taglio della vegetazione lungo il sentiero, pulizia “acrobatica” in corda e tanti i rifiuti trovati, troppi! Il lavoro qui infatti non è finito e continueremo nei prossimi weekend. Contattaci per partecipare! E ricordiamo sempre che STIAMO LAVORANDO PER NOI!».