Può la filosofia dare un contributo alle decisioni economiche?

Nonostante il coronavirus, Inaz non rinuncia al suo convegno annuale che per l’edizione 2020 sarà in streaming online. La diretta web che potrà essere seguita registrandosi al link:

https://app.livestorm.co/streaming-live/inaz

Quest’anno il convegno, che si terrà lunedì 14 settembre alle ore 17, indagherà sul rapporto tra filosofia ed economia anche esplorando l’innovativa proposta formativa dell’Università Cattolica di Milano, che nel 2018 ha avviato un originale Master in “Competenze Filosofiche per le decisioni economiche”.

Può dunque la filosofia dare un contributo alle decisioni economiche? L’antica alleanza delle due discipline, filosofia ed economia, ha vissuto nella storia fasi alterne, ma oggi si rinnova. Nella teoria e nella pratica economica, infatti, emerge sempre di più la necessità di un “pensiero”, in ragione della crescente complessità dei contesti di vita e lavoro.

Alle riflessioni di economisti e accademici saranno affiancate le testimonianze del mondo del lavoro e delle imprese.

Interverranno

Linda Gilli – Imprenditrice, presidente e amministratore delegato di Inaz

Marco Vitale – Economista d’impresa

Domenico Bodega – Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica

Massimo Marassi – Direttore del Master in COM.FIL.DEC

Ciro De Florio – Docente di Logica e Critical Thinking dell’Università Cattolica

Luca Soressi Serena – Advisory & Institutional Relations, allievo del Master

Stefania Brancaccio – Imprenditrice, COELMO S.p.A.

Giacomo Manara – Docente di Economia e Gestione aziendale dell’Università Cattolica

Conduce Gianfranco Fabi