Quasi 1200 firme per fermare il progetto del campo da calcio sulle rive del lago di Ghirla

(foto di Gianpietro Tognolo) – Ha già raccolto quasi 1200 firme la petizione “Salviamo il lago di Ghirla” lanciata da Legambiente su Change.org per scongiurare un intervento programmato dall’Amministrazione comunale che rischia di rovinare la bellezza del lago.

Proprio su questo progetto, in luglio Legambiente ave ascritto una lettera aperta al sindaco, e ora vuole sostenere la sua battaglia con una raccolta di firme che convinca gli amministratori a ripensare la collocazione dell’opera.

«L’amministrazione comunale di Valganna vuole costruire un campo di calcio a sette in erba sintetica nell’area picnic sulle rive del lago – spiega Sergio Franzosi di Legambiente – Un’opera che potrebbe essere collocata altrove senza dover rovinare la bellezza del lago e il suo grande valore paesaggistico. Chiediamo di firmare la petizione per poter annullare questo progetto preservando l’ambiente e la natura circostante. Questo intervento sul lago di Ghirla non è accettabile».

Obiettivo, per ora, raggiungere le 1500 firme, ma potrebbero essere molte di più le persone interessate a salvaguardare il valore paesaggistico dello specchio d’acqua circondato dal verde della Valganna.

La petizione può essere firmata online a questo link