Quasi 400 genitori per gli incontri su mensa e doposcuola

Quasi 400 genitori hanno partecipato nella mattinata di oggi, sabato 5 settembre, ai due incontri “sold out” promossi dall’assessora Rossella Dimaggio per spiegare come funzioneranno mensa, prescuola e doposcuola gestiti dal Comune di Varese per le scuole primarie. Un incontro di cui le mamme e i papà sentivano evidentemente il bisogno anche per porre domande, non solo su come sono organizzati i servizi, ma anche sulle modifiche che potrebbero subire nel caso ci fossero sospetti casi di Covid-19.

IN CASO DI FEBBRE

“Dal punto di vista sanitario seguiremo scrupolosamente le normative nazionali come abbiamo fatto sin ora e continueremo a fare, senza alcuna deroga”, ha precisato il sindaco Davide Galimberti che pure ha partecipato agli incontri, ricordando che l’Amministrazione comunale ha chiesto che le famiglie possano scegliere di sottoporre i bambini alle vaccinazioni antinfluenzali per ridurre le occasioni di allerta. Allerta che scatta, secondo le norme nazionali, non per sternuti o colpi di tosse, ma solo in caso di febbre sopra i 37.5°.

Spetta ai genitori tenere a casa i bambini in caso di febbre o malessere.

Quando l’insegnante sospetta che un alunno sia febbricitante può misurargli la temperatura. In caso di febbre viene informato il referente covid della scuola che allerta l’Asl e i genitori e accompagna il bimbo nel locale covid fino all’arrivo di mamma e papà dando il via alle procedure di prevenzione predisposte a livello nazionale.

SERVIZI GARANTITI

“Riusciremo a garantire i servizi di mensa, prescuola e doposcuola in tutte le scuole dove c’erano iscrizioni sufficienti ad attivarli e per tutti i bambini le cui famiglie ne hanno fatto richiesta in primavera“, ha assicurato la Dimaggio ricordando che dal 3 settembre il Comune ha comunque riaperto le iscrizioni a tali servizi.

In particolare prescuola e doposcuola (con relativo servizio mensa) partiranno già dal 14 settembre. Il servizio di mensa giornaliera (dalle ore 13 alle 14.30) dal 28 settembre.

Il servizio di mensa curricolare invece (per scuole o sezioni a tempo pieno) partirà contestualmente all’inizio dei rientri pomeridiani, secondo il calendario stabilito da ciascuna scuola.

MENSA

Come anticipato niente lunch box né Self Service. I bambini saranno serviti con porzioni scodellati al momento, ma il pane sarà imbustato e l’acqua non sarà più quella dell’acquedotto, in brocca, ma la minerale in bottiglia.

I bambini mangeranno nei refettori, alcuni dei quali realizzati ad hoc (come alla Pascoli) o ampliati (ad esempio alla IV Novembre) oppure, in via residuale nelle classi nelle scuole in cui si è reso necessario destinare le sale mensa alla didattica (come alla Bosco).

PRESCUOLA

L’orario di ingresso rimarrà libero, dalle 7.30 alle 8 visto che i numeri degli iscritti sono limitati e non si prevedono rischi di assembramento.

DOPOSCUOLA

Questo il servizio più richiesto, con oltre 630 bambini già iscritti. Sarà attivo dalle 14.30 alle 17 (solo 6 famiglie in tutta la città avevano richiesto il servizio sino alle 17.30), con tre orari di uscita in base alle esigenze di ciascuna scuola.

I bambini saranno divisi in gruppi fissi da 15 (l’anno scorso erano 25) misti per classi ed età.

MASCHERINE

La mascherina in aula classe non è necessaria. Ma i bambini dovranno comunque averne una pulita, per il doposcuola, nello zainetto, per eventuali necessità o spostamenti.

REFERENDUM

“Non ci è stato possibile spostare le sedi di seggio elettorale- ha spiegato la Dimaggio – l’unica cosa che siamo riusciti a ottenere, per i plessi più numerosi di Pascoli e Morandi è la pulizia e sanificazione notturna”. Solo queste scuole quindi potranno riprendere le lezioni martedì 22 settembre. Le altre scuole sede di seggio riapriranno agli studenti mercoledì 23 settembre

TRASPORTI

Confermate le cinque tratte di scuolabus già attive lo scorso anno con una tappa in più per il pulmino che fa servizio dalla Rasa e che raggiungerà sia la primaria Canetta, sia la Vidoletti

i principi che e rispondere alle tante domande delle mamme e dei papà su mensa, prescuola e doposcuola. E non solo quelle per la verità perché tanti Due incontri “sold out” a testimoniare la grande necessità delle mamme e dei papà con i figli iscritti ai servizi parascolastici