Quattro anni in giro per il mondo: Claudio Piani racconta la sua storia a Monvalle

Dall’Italia all’Indonesia con i mezzi pubblici, da Singapore a Milano in autostop, e in bicicletta dal Tibet fino all’Italia, senza perdere l’opportunità di trascorrere un anno in Australia e un anno come insegnante di scuola elementare in Cina. Sono i viaggi straordinari che il milanese Claudio Piani ha affrontato negli ultimi sette anni. Una “seconda vita” iniziata quasi per caso nel 2014, che lo ha portato ad attraversare l’Asia per tre volte, senza mai prendere un aereo, e sperimentando ogni genere di lavoro e avventure.

Claudio Piani è ora alle prese con un nuovo viaggio lungo tutta Italia per presentare il suo ultimo libro “Una vita incredibile“, che racconta i suoi due ultimi anni di viaggio. Venerdì 4 settembre alle 21:00 Claudio farà tappa con i suo camper alla spiaggia Guree di Monvalle in riva al Lago Maggiore, per un incontro organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale.

«”Una vita incredibile” – spiega Claudio Piani – sono 240 pagine scritte in giro per il mondo che raccontano i miei primi due anni di viaggio. Da Milano a Jakarta coi mezzi pubblici, da Singapore a Milano in autostop, sulla Transiberiana, in Cina, sull’Himalaya o attraverso la via della Seta. Un libro dove racconti di viaggio si alternano alle descrizioni dei luoghi che ho visto e delle persone che ho incontrato».

«Sono stati mesi strani – commentano dalla biblioteca comunale di Monvalle -, sospesi tra voglia di normalità e timori, quelli che sono seguiti a una primavera che ha stravolto le nostre abitudini e ci ha visti chiusi in casa, isolati se non addirittura soli. Non sappiamo cosa ci riserverà l’autunno, ma vogliamo essere ottimisti e piano piano provare a tornare alle belle abitudini che abbiamo dovuto interrompere a marzo. Per questo ricominciamo a proporre quasi timidamente, in punta di piedi, delle occasioni di incontro e condivisione».

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar del chiosco e verranno messe in atto tutte le misure di prevenzione per ridurre i rischi di diffusione del Covid-19. I partecipanti alla serata dovranno essere comunque muniti di mascherina.