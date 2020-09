Quattro passeggiate in riva al lago, a caccia di biodiversità

Il fine settimana giusto per osservare con attenzione la natura è quello tra il 12 e 13 settembre partecipando all’edizione autunnale del Bioblitz 2020 in tutte le aree protette della Lombardia che aderiscono all’iniziativa.

Si tratta di un grande evento di educazione naturalistica e scientifica che consiste consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare per almeno 24 ore consecutive il maggior numero di forme di vita, animali e vegetali.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, grandi e piccini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti.

La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la così detta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org del progetto Bioblitz Lombardia 2020 e diventano così un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Di seguito il programma del BioBlitz nelle principali aree verdi del Parco del Campo dei Fiori, tra Varese e dintorni.

Riserva Naturale Oasi Lipu Palude Brabbia

SABATO 12 SETTEMBRE

Inarzo, Via Patrioti 22

I COLORI DELL’ACQUA:LIBELLULE E DAMIGELLE

ore 9.30-12

I volontari Lipu propongono un’escursione sui sentieri della riserva per osservare le cacciatrici degli stagni, accompagnati da un esperto che aiuterà gli esploratori nell’identificazione delle diverse specie.

Partecipazione gratuita (massimo 15 persone), con iscrizione obbligatoria telefonando ai numeri 0332964028 – 3939153897 oppure scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it

AVIFAUNA E MIGRAZIONE

ore 16-8:30

Una passeggiata fino alla torretta di osservazione, posta nella zona di riserva integrale, alla scoperta del viaggio degli uccelli migratori che si apprestano a raggiungere i luoghi di svernamento.

Partecipazione gratuita (massimo 15 persone) iscrizione obbligatoria telefonando ai numeri 0332964028 – 3939153897 oppure scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it

LUNGOLAGO DI GAVIRATE (dal piazzale di via Cavour)

Domenica 13 settembre

CACCIA ALL’ESTRANEO: PIANTE E NATURA SUL LAGO DI VARESE

Ore 10-12

Una semplice passeggiata sulle sponde del lago di Varese alla scoperta della sua vegetazione e alla ricerca delle specie esotiche che la minacciano.

Partecipazione gratuita (massimo 15 persone) iscrizione obbligatoria telefonando ai numeri 0332.435346 – 334 3224175 oppure scrivendo a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

MUSTONATE (da via Mottarone, Varese, di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio Abate)

Domenica 13 settembre

NATURA AL TRAMONTO: DAI PRATI DI MUSTONATE A SANT’EUSEBIO DI CASCIAGO

Ore 16.30-19

Camminando fra prati fioriti e campi coltivati per scoprire l’importanza delle aree aperte come elemento di tutela della biodiversità.

Il percorso è lungo circa 7 km con un dislivello di 110 metri

Partecipazione gratuita (massimo 15 persone) con iscrizione obbligatoria telefonando a 0332.435346- 3404101253 oppure scrivendo a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Per maggiori informazioni www.insubriparksturismo.eu