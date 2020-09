Rapina in un bar di Bardello con pistola giocattolo, arrestato un minorenne. Giovanissimi anche i complici

È entrato nel bar con il volto travisato dal cappuccio di una felpa e una mascherina chirurgica, era armato di pistola giocattolo marca “Taurus” priva di tappo rosso, e ha intimato alla titolare dell’esercizio pubblico a farsi consegnare l’incasso della giornata.

È successo a Bardello in via Marconi e a rendere ancora più grave l’episodio di violenza c’è il gravissimo particolare che il rapinatore e i suoi complici erano quasi tutti minorenni.

Su questo episodio i carabinieri della Stazione di Gavirate, al termine di una serrata attività investigativa, hanno effettuato un arresto di in flagranza di un minorenne del luogo e la denuncia in stato di libertà alle competenti autorità giudiziarie di 4 persone , di cui 3 minorenni dell’età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti di comuni limitrofi, poiché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata.

I carabinieri nella tarda serata di martedì scorso, a seguito di segnalazione telefonica al 112, erano intervenuti a Bardello, in quella via Marconi, ove il minorenne arrestato aveva intimato alla titolare dell’esercizio pubblico a farsi consegnare l’incasso della giornata. In tale contesto, un avventore del bar ha reagito disarmando il malintenzionato, mentre uno dei complici riusciva comunque a sottrarre del denaro dal registratore di cassa e a darsi alla fuga poco prima dell’arrivo dei carabinieri.

Immediatamente l’arma giocattolo, una riproduzione fedele di una pistola semiautomatica, è stata recuperata e posta sotto sequestro penale mentre sono partite le indagini per recuperare tutti i responsabili.

I carabinieri sono dunque risaliti a quattro complici della rapina, tre dei quali stavano aspettando nei paraggi del luogo della rapina pronti per scappare a bordo di un’autovettura, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano ed alla Procura della Repubblica di Varese.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni, che ha convalidato l’arresto e confermato la stessa misura cautelare dei domiciliari presso la propria abitazione.