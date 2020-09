Razzo anticarro in un cantiere a Busto Arsizio, gli artificieri lo hanno fatto brillare

È stata fatta brillare alle 12,29 l’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale trovato all’interno del cantiere del sottopasso di Sant’Anna a Busto Arsizio. Il rinvenimento del razzo anticarro, ad inizio settimana, aveva portato allo stop del cantiere e questa mattina i militari del 10° Guastatori di Cremona è arrivato sul posto per le operazioni di rimozione, spostamento e brillamento in un terreno della zona industriale a ridosso della strada statale 33 del Sempione. L’area è stata fatta circoscrivere alla Polizia Locale bustocca che ha prestato supporto ai militari in modo da permettere l’operazioni in tutta sicurezza.