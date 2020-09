Real Estate New York: investire nel mercato

Quando si parla di investire nel mercato Real Estate New York è fondamentale richiedere l’assistenza di professionisti competenti nel settore per poter cogliere le migliori occasioni del momento. Bisogna infatti essere affiancati da esperti che conoscono in maniera approfondita questo ambito così complesso per potersi muovere adeguatamente.

Partendo da questo presupposto, è chiaro che per gli investitori è indispensabile affidarsi ad un’agenzia esperta, che possa offrire consulenze su misura e in relazione agli obiettivi che l’investitore intende raggiungere.

Ottime opportunità per investire

La crisi degli ultimi anni ha messo a dura prova il mercato immobiliare della Grande Mela, e a risentirne è stato anche il segmento del luxury. Anche qui i prezzi sono in calo, tranne che in alcune zone emergenti, e attualmente si parla anche di circa del 25 per cento di invenduto.

Al momento la folle corsa agli immobili di lusso ha subito una battuta d’arresto, infatti sono solo un ricordo i numeri pazzeschi di qualche anno fa. Se da un lato però si registra una sofferenza abbastanza diffusa in tutti i settori dell’immobiliare, dall’altro si fanno avanti potenziali investitori che vedono in questa discesa di prezzi un’ottima occasione per mettere le mani su costruzioni spettacolari risparmiando tanti bei dollari.

Inoltre, stando a quanto dicono gli esperti, alcuni gruppi immobiliari, oltre che abbassare i prezzi per vendere i propri appartamenti, hanno anche introdotto degli incentivi che appaiono decisamente molto allettanti. Fra questi ci sono anche bonus che includono dieci anni di spese condominiali pagate, ma un’altra novità sempre più diffusa è anche la formula rent-to-buy.

Cosa vuol dire? In pratica, si affitta l’immobile per acquistare in un secondo momento nel caso non vi sia liquidità disponibile. Una formula pazzesca, che solo gli esperti del mercato Real Estate nella grande mela sanno come individuare.

Mercato in continua evoluzione

Il mercato immobiliare newyorkese è comunque in continua evoluzione e nonostante la crisi non arretri non si ferma la costruzione di nuovi grattacieli e di moderne aree urbane. La nascita di nuovi edifici cambia non solo lo skyline della città, ma anche il mercato Real Estate di New York,tanto da creare nuove esigenze e stili di vita nuovi.

Un professionista attento al cambiamento del mercato è vicino alle nuove esigenze e sa già quali immobili proporre ancor prima che siano disponibili al pubblico, garantendo così agli investitori la priorità di accedere a proprietà di nuova concezione o che sono in via di riqualificazione.

Un’assistenza qualificata e personalizzata è indispensabile per capire le esigenze e le necessità dell’investitore, che nella maggior parte dei casi non conosce a fondo come funziona il mercato immobiliare americano. Per questo è fondamentale essere seguiti da esperti del settore, che possano fornire al cliente un supporto concreto a cominciare dalla fase di ricerca dell’immobile, durante la fase di acquisto, fino alla gestione dell’immobile e al suo rendimento.

Una consulenza personalizzata

Un investimento immobiliare deve avere sin dall’inizio delle basi concrete per poter garantire un rendimento, anche se a lungo termine. Investire nel real estate a New York, anche se può sembrare rischioso, può essere invece una vera opportunità in tempi come quelli attuali in cui si ha il vantaggio di approfittare di prezzi più bassi. Come detto prima, per muoversi con sicurezza in questo mondo così vasto e variegato, è assolutamente indispensabile affidarsi ad una consulenza personalizzata con un esperto del settore immobiliare.

La consulenza è importante per individuare esigenze, disponibilità economica, obiettivi. Questi tre fattori influiscono sulla scelta dell’immobile su cui investire, la posizione dove sceglierlo, le caratteristiche che deve avere per soddisfare gli obiettivi da raggiungere.

In base al budget da investire si potrà optare per un appartamento in condominio, una casa o una villa, che potranno avere caratteristiche specifiche come architettura, design, arredamento. Essere affiancati da professionisti aiuta a scegliere in modo mirato tra le opzioni che rispondono alle richieste avanzate, e quindi si evitano, oltre che perdite di tempo, anche le possibilità che possano sfuggire le proposte più interessanti.

Alla luce di tutto ciò, è possibile affermare che il rendimento degli investimenti immobiliari a New York sia tuttora molto vantaggioso e offre buone prospettive di lungo termine. E’ però importante fare attenzione alla selezione e investire nelle aree che possano assicurare la massima rendita proveniente dall’immobile.