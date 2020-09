Reddito di cittadinanza: in provincia di Varese lo percepiscono in 7.543, in media è di 511 euro

In provincia di Varese sono 8.672 i nuclei famigliari che ad oggi percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza, una platea che conta ben 18.912 persone coinvolte. Sono questi, al netto delle domande decadute, i percettori della misura di sostegno economico nella nostra provincia.

Per l’esattezza si tratta di 7.543 nuclei familiari che ogni mese percepiscono in media 511 euro di reddito di cittadinanza e 1.129 che ricevono in media 224 euro di pensione di cittadinanza.

Dall’aprile del 2019 ad oggi in tutta la provincia sono state accolte 9.966 domande delle quali 1294 sono decadute e 1222 sono ancora in lavorazione. Mentre sono 5.565 quelle che sono state respinte.

A livello nazionale con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie vs 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020.