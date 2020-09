Regnicoli (Lega e Civica) scrive agli origgesi: “Avanti per migliorare il paese”

La lettera agli origgesi scritta dal candidato sindaco per La civica di Origgio e Lega Nord Evasio Regnicoli

Care concittadine, cari concittadini, animato da senso civico, da forte responsabilità e dalla costante ricerca del meglio per il nostro paese , desidero presentare la mia candidatura a sindaco e, soprattutto, una squadra di donne e uomini che possano coniugare esperienza amministrativa con nuove risorse che portino una ventata di idee giovani nel nostro paese. A lungo ho pensato se accettare nuovamente di candidarmi a sindaco perché non ho mai ricercato visibilità, onori o interessi personali ma perseguito sempre la passione e la soddisfazione per il raggiungimento di un lavoro ben fatto. mSpinto da numerosi attestati di stima e fiducia di cittadini Origgesi, di militanti della Lega e di quel fantastico gruppo di donne e uomini che hanno creato e formato “La Civica” , ho accettato volentieri questo nuovo impegno convinto che si possa servire la nostra Origgio con etica, trasparenza e volontà, senza alcun condizionamento.

Non si vuole distruggere quanto di buono è stato fatto negli anni, ma neppure adagiarsi su schemi del passato. Offriremo al nostro paese una migliore qualità della vita. Abbiamo la forza, la capacità e le conoscenze per programmare e pianificare una Origgio più attenta alle famiglie in difficoltà, in grado di sostenere l’associazionismo, di salvaguardare il patrimonio pubblico e di tutelare il nostro territorio.

Sono anche convinto che solamente collaborando con tutti i soggetti del territorio, a partire dalle numerose attività produttive e commerciali, potremo incrementare lo sviluppo economico per creare una società più aperta e tollerante, stimolando anche creatività e nuove iniziative. Vi invito quindi a leggere il nostro programma elettorale che è esposto qui di seguito.

Si tratta di un programma che rappresenterà, per tutti gli amministratori che con me si impegneranno a realizzarlo, una stella cometa da seguire con scrupolo e attenzione. Sono certo che, anche attraverso un confronto sempre aperto con tutti gli Origgesi, saremo comunque in grado di verificarlo ed aggiornarlo, all’insegna della massima disponibilità e trasparenza.

Evasio Regnicoli