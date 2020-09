Rescaldina, l’Acoustic Two Men Band sul palco de La Tela

Due anime, due culture, ma un’unica musica: quella dell’Acoustic Two Men Band. Sabato 3 ottobre alle 21.45, in una serata ad ingresso libero ma con prenotazione consigliata, sul parco dell’osteria del buon essere La Tela di Rescaldina sono attesi Roberto Elli e Mimmo Cattaneo, due artisti di lungo corso che hanno deciso una quindicina di anni fa di dare vita a un nuovo progetto musicale.

Rigorosamente “senza spina” suonano e reinterpretano brani blues, ballad e classic standards di rhythm and blues. Senza tradire la loro differente formazione, i due musicisti propongono un repertorio in gran parte conosciuto, rendendo le versioni di queste cover originali ed attuali, personalizzandole con arrangiamenti e sonorità acustiche per creare atmosfere diverse che esprimono uno stile unico e coinvolgente.

Roberto Elli (chitarra, armonica e voce) è un bluesman di lungo corso, con varie esperienze sia in gruppi sia singolarmente, esprime il suo sound accompagnando con la chitarra, cantando e in particolar modo dà libero sfogo a virtuosismi con la sua magica armonica. Forte della sua esperienza dal vivo in locali, club e music bar e concerti all’aperto, esprime il suo gusto fine negli arrangiamenti acustici delle cover.

Mimmo Cattaneo (percussioni e voce) è legato in particolare alla black music. Ha operato principalmente in gruppi musicali come cantante e percussionista ha sviluppato un’esperienza trentennale di esibizioni live in locali, discoteche, club, concerti, festival e manifestazioni musicali Con la sua inconfondibile voce blues canta e arrangia parti ritmiche e percussive di queste cover col suo gusto musicale.