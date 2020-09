A Rescaldina tornano gli “Aperitivi con la Storia” dell’associazione culturale Storiae. Dopo l’esperienza “interrotta” della scorsa stagione, quando la situazione sanitaria aveva costretto gli organizzatori a trasferire sul web gli incontri, da ottobre ripartono gli appuntamenti dal vivo: si inizia domenica 4 alle 18.30 alla Biblioteca Lea Garofalo di via Battisti con «un momento di esplorazione storica, una occasione per proporre in maniera leggera, da pre cena, temi e personaggi speriamo interessanti», come spiega l’associazione, che ha deciso di declinare al femminile gli incontri del prossimo mese.

Il primo appuntamento sarà dedicato ad “Anne Bonny & Mary Read – La vera storia di due donne pirata”, con relatore Massimo Oggioni. Domenica 11 ottobre, poi, toccherà a “Stecche di Balena – Le donne nella guerra di secessione americana” con relatrice Francesca Prandina. Il 18 ottobre sarà la volta di “Maria nell’arte – La vita di Maria di Nazareth raccontata attraverso le opere degli artisti più famosi” con Eleonora Granese. Infine, domenica 25 ottobre si chiude il primo mese di appuntamenti con “Caterina Sforza – Il pugno di ferro della signora di Imola e Forlì” con Massimo Oggioni.

L’ingresso sarà libero ad offerta fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare scrivendo direttamente all’associazione all’indirizzo mail storiae.2018@gmail.com o chiamando il numero 380.3583848.