In rete la vicinanza per il responsabile della Polizia locale del Monte Orsa ferito a Porto Ceresio

Tanti messaggi in rete che testimoniano la vicinanza e l’affetto che le comunità della Valceresio stanno esprimendo per Gabriele “Lello” Montecalvo, responsabile della Polizia locale di Viggiù, Saltrio e Clivio rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 settembre, in un incidente stradale a Porto Ceresio.

Tra gli auguri giunti a Montecalvo, anche quelli del sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, che lo conosce bene sia perché Montecalvo è suo concittadino, sia perché era in lista con lui. Montecalvo, inoltre, è coordinatore dei gruppi di controllo di vicinato nella cittadina sul Ceresio.