Il Rettore della Liuc Visconti nominato presidente dell’Archivio del Cinema Industriale

Novità in arrivo per l’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa della LIUC – Università Cattaneo: è stato infatti nominato Presidente dell’Archivio il Rettore della LIUC Federico Visconti.

Visconti succede al professor Valerio Castronovo, in carica dal 2003 e ora designato Presidente Onorario.

Nel CDA dell’Archivio entra anche un nuovo componente, la prof.ssa Nadia Cattaneo, ex dirigente scolastico e attuale assistente del Presidente LIUC Riccardo Comerio. Accanto a lei, restano il Direttore Generale della LIUC Massimo Colli, il Responsabile Comunicazione dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese Davide Cionfrini e il Direttore dell’Archivio storico e della Biblioteca di Confindustria Fulvio Ingrosso.

«La nomina del Rettore a Presidente dell’Archivio – commenta il Presidente LIUC Riccardo Comerio – rappresenta un momento significativo per lo sviluppo di questa realtà, che è un punto di riferimento per la salvaguardia del patrimonio storico delle nostre imprese. Un centro di eccellenza che, a partire dal materiale di valore raccolto negli anni, sviluppa attività di divulgazione e

didattica di alto livello. Con questa nomina ritengo potrà essere rinsaldato il legame con l’Università, nell’ottica di mettere a disposizione dei nostri studenti e di tutta la comunità LIUC questa immensa ricchezza culturale. Siamo altrettanto lieti che Valerio Castronovo possa rimanere quale Presidente Onorario, in virtù del lungo cammino percorso a fianco dell’Archivio e della profonda conoscenza del lavoro svolto fino a qui».

L’Archivio, diretto dal prof. Daniele Pozzi, è attivo dal 1998 presso la LIUC – Università Cattaneo per salvaguardare e promuovere la memoria audiovisiva delle imprese italiane. Con un patrimonio di oltre 2.000 filmati, la Mediateca è a disposizione di ricercatori accademici e imprese e promuove regolarmente iniziative per far conoscere al pubblico la storia della nostra vicenda industriale.