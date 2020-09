Riapre al pubblico lo sportello disabili ma solo su appuntamento

L’amministrazione di Castellanza informa i cittadini che lo Sportello Disabili riapre con le seguenti modalità: sarà possibile accedere allo sportello solo su appuntamento, telefonando al numero 0331/526250.

Si ricorda che lo Sportello Disabili offre informazioni, consulenza e supporto concreto per il disbrigo di pratiche in diversi ambiti, quali: invalidità, indennità di accompagnamento, legge 104, conseguimento Patente di Guida e allestimenti auto per disabili, ausili motori, contributi finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, abbattimento barriere architettoniche, orientamento servizi del territorio (es. info bandi per contributi e agevolazioni disabilità, pratiche per Amministratore di Sostegno e rendicontazione).

Lo sportello è inoltre accreditato per la Banca Dati di Regione Lombardia e con il Difensore Civico Regionale. L’accesso all’ufficio avverrà previa misurazione della temperatura.

I giorni di apertura dello sportello, nell’Ufficio al piano terreno della sede municipale, saranno i seguenti: mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.