Riapre la stagione della caccia e si riattiva il telefono “anticaccia”

Riapre la stagione della caccia e con essa il telefono “Anticaccia” promosso dall’associazione italiana difesa animali ed ambiente.

COME E QUANDO E’ ATTIVO IL TELEFONO ANTICACCIA?

Tutti i giorni tra le 8 e le 12 chiamando il 3479269949 non è un numero verde, e la telefonata si paga in base al proprio piano tariffario.

CHI PUO’ RIVOLGERSI AL TELEFONO E QUALI SERVIZI OFFRE

Il telefono anticaccia è promosso dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ed è giunto al suo ottavo anno di attività.

A questo telefono possono rivolgersi tutti i cittadini che si sentono in qualche modo infastiditi dalla presenza dei cacciatori, per chiedere consigli utili e fare segnalazioni su violazioni della legge dei cacciatori, sulla presenza dei cacciatori in azione vicino alle case o nelle proprietà private non consentite. Il contatto telefonico può successivamente essere seguito da una segnalazione scritta che l’associazione provvederà ad inoltrare alle autorità competenti. In caso di richiesta di semplici consigli non serve la successiva segnalazione scritta.