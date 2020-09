Riaprono asili e materne: prove generali di ritorno a scuola

Il primo grande appuntamento del rientro a scuola è per domani. Dopo l’avvio, il 1° settembre, di nidi privati e corsi di recupero alle superiori, lunedì 7 settembre riaprono asili nido comunali e scuole materne, e sarà una sorta di prova generale per il 14 settembre, quando a tornare sui banchi di scuola saranno i bambini delle elementari e gli alunni delle scuole medie oltre ai ragazzi degli istituti superiori.

Un ritorno a scuola a cui si sta lavorando da settimane, ma che si annuncia ugualmente complicato, come sottolineato nei giorni scorsi da Alessandro Viggiano, segretario provinciale della Flc Cgil, che ha fatto il punto della situazione, parlando delle nuove assunzioni di personale, anche per le scuole dell’infanzia, ma anche delle tante criticità aperte. Una buona notizia riguarda l’arrivo di nuovo personale: per le scuole dell’infanzia arrivano 243 nuove insegnanti che permetteranno di smistare le classi troppo affollate, in una fascia d’età dove è quasi impossibile tenere il distanziamento tra i bambini. Per la scuola primaria a livello provinciale arrivano 31 docenti in più mentre in quello secondario saranno 17.

Mentre le scuole dell’infanzia riaprono, elementari, medie e istituti superiori hanno ancora una settimana di tempo per mettere in pratica le indicazioni ministeriali su distanziamento e dispositivi di protezione. In tutti gli istituti della provincia si è lavorato nell’ambito delle norme prescritte, ognuno facendo però i conti con gli spazi a disposizione nelle rispettive strutture. Così c’è chi ha dovuto sacrificare la sala mensa, come a Porto Ceresio, e a Bodio Lomnago chi – come il Comune di Castronno ha investito in tecnologia per dotare le proprie scuole di apparecchiature elettroniche in grado di misurare la temperatura a più bambini contemporaneamente in modo da non creare assembramenti.

Una delle grandi incognite del ritorno sui banchi è infine quella del trasporto pubblico. Settimana prossima nei centri più grossi della provincia di vedrà se le modalità definite reggeranno all’urto di una popolazione scolastica solo parzialmente “alleggerita” dalla didattica a distanza che in alcuni istituti integrerà le lezioni in presenza.