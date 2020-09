Ricollocare i disoccupati creati dalla crisi del coronavirus, Busto Arsizio e Valle Olona ci provano

Gli ambiti territoriali di Busto e di Castellanza (che comprende i comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla

Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) hanno attivato insieme, il progetto O.L.O.N.A. B.A. (ovvero Orientamento Lavoro: Opportunità, Novità, Attivazione – Buone Azioni) che partirà con il mese di settembre e si svilupperà lungo tutto l’arco del 2021.

L’importante iniziativa permetterà di destinare al nostro territorio risorse economiche aggiuntive, pari a € 138.046,83, messe a disposizione da Regione Lombardia tramite i fondi FSE 2014- 2020, nello specifico destinati a persone in condizione di vulnerabilità e disagio.

Con la collaborazione di storiche realtà del terzo settore del territorio (ENAIP, Cooperativa Intrecci, Cooperativa Solidarietà e Servizi e ACOF) l’attenzione verrà puntata sugli effetti che l’emergenza Covid ha avuto sulle fasce più fragili della popolazione e in particolare:

– Persone disoccupate o in stato di grave difficoltà lavorativa e imprenditoriale a causa dell’emergenza economica

– Persone con problematiche psicologiche, di dipendenze e di isolamento sociale o persone in fase di dimissione dagli Istituti di Pena.

– Minori in situazione di dispersione scolastica (15/18 anni)

Ponendosi come obbiettivo principale quello di garantire un incremento delle possibilità occupazionali. OLONA BA sarà quindi un’importante opportunità̀ per quelle persone e famiglie che a causa del Covid19 hanno perso il lavoro o stanno per perderlo (perché precari, con contratti a tempo determinato o coinvolti in attività che chiuderanno), stimolando la formazione, lo sviluppo delle competenze occupazionali e affiancandoli nella ricerca del lavoro.

Con le risorse disponibili sarà possibile attivare più di un centinaio di progetti personalizzati, avviati unicamente a seguito di una accurata valutazione, che garantiscano il miglioramento delle condizioni del singolo e del nucleo familiare su uno o più livelli (es: recupero competenze socio/lavorative, crescita individuale etc.), e favoriscano l’uscita da una situazione di disagio socio/economico. Questo avverrà attraverso un approccio multidisciplinare reso possibile dalla stretta collaborazione tra Servizi Sociali e professionisti dell’educazione e della mediazione lavorativa.

Nei casi più problematici infatti, al supporto alla ricerca del lavoro e allo sviluppo delle competenze professionali, saranno affiancati un supporto educativo (anche finalizzato all’educazione finanziaria). I percorsi di formazione previsti dal progetto OLONA BA possono diventare una concreta possibilità di riqualificazione e di potenziamento delle capacità e competenze residue, in vista di una ricollocazione sul mercato del lavoro. Nello stesso modo, i tirocini lavorativi previsti dal progetto avranno il duplice scopo di far acquisire nuove competenze e di aprire concrete possibilità occupazionali permettendo alle aziende di cogliere le potenzialità delle persone che ospiteranno.

Tutto sarà possibile solo collaborando e sostenendo il tessuto produttivo, anch’esso duramente colpito dalla pandemia. Per questo OLONA BA cercherà la collaborazione sistematica con le realtà del territorio, anche attraverso una figura dedicata esclusivamente al rapporto con le aziende.

Molte di esse, proprio a causa della diffusione del Covid-19, stanno rivedendo e/o reinventando la propria attività. In questo scenario il progetto intende capire come si stanno riorganizzando e di quali competenze e figure necessitano, facendo poi ritornare queste informazioni verso il sistema formativo. Un punto qualificante sarà poi la possibilità di sostenere con una formazione specifica le aziende che vogliono evolvere verso un modello più “inclusivo” di organizzazione lavorativa.