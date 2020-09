Ripartire dal lavoro, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil

Ripartire dal lavoro è lo slogan della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil per venerdì 18 settembre. In Lombardia la manifestazione si terrà a Milano, dalle 9.30 in piazza Duomo e sarà conclusa dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Nel corso della mattinata si alterneranno le relazioni di Elena Lattuada, segretaria generale Cgil Lombardia, e di Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e, agli interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati.