Rispetto delle norme anti covid, i controlli della polizia a locali e giovani del centro di Varese

Continuano i controlli nel fine settimana, unitamente con le altre Forze di Polizia, da parte della Polizia di Stato della Questura di Varese, in particolare nelle ore serali, dove è maggiore la presenza di giovani nelle vie del centro di Varese e presso i locali della “movida”.

Nel weekend l’attività di Polizia ha visto impiegate diverse pattuglie che hanno pattugliato il centro cittadino. I controlli sono stati effettuati controlli nelle aree di maggior presenza di persone, tra cui piazza Carducci e vie limitrofe e piazza Monte Grappa.

All’attività di controlli ha partecipato anche personale della Questura di Varese della polizia amministrativa e Sociale, che si è concentrata sulla verifica del rispetto delle norme amministrative da parte dei locali pubblici ed anche sulla regolare sistemazione dei tavolini di esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, che devono attenersi alle normative sul distanziamento sia durante la consumazione, che durante l’afflusso, per non contravvenire ai requisiti “anti Covid”.

Nella serata di sabato sono state identificate 34 persone, tra avventori e giovani frequentatori del centro cittadino, come due giovani fidanzati, in lite tra di loro, quali autori di danneggiamento di alcuni cassonetti dei rifiuti, rovesciati in viale Aguggiari e Piazza Beccaria.

I controlli hanno riguardato Via Matteotti, ma anche, a cura della Polizia Locale, i Giardini Estensi, in quanto erano stati segnalati assembramenti di più persone. Durante la serata, in via Morosini è stato trovato un quindicenne di nazionalità egiziana che si era arbitrariamente allontanato da una comunità di accoglienza per minori alla quale è stato riaffidato.

Alla una di notte le Volanti, insieme alla Polizia Locale, hanno proceduto al controllo di circa 25 giovani che si trovavano nella Piazza Cacciatori delle Alpi, davanti al Tribunale.

Il controllo dei locali pubblici

I controlli di tipo amministrativo sono stati effettuati presso alcuni esercizi pubblici cittadini di piazza Montegrappa e piazza Carducci, comprese le vie Cavallotti e Cattaneo ed anche presso alcuni locali presenti in provincia, in particolare nei comuni di Cantello e Castiglione Olona. I controlli in questione hanno comportato l’accertamento di 8 sanzioni amministrative, per un totale di 5.776 euro ed hanno riguardato irregolarità come la mancata esposizione della SCIA, del listino prezzi e l’utilizzo del gestore di area esterna, senza le previste autorizzazioni, come anche l’uso di sistemi di video sorveglianza.