Rock e lavoro, la diretta delle due serate di contest che portano al Concertone dell’anniversario

E’ in corso a Samarate, al Teatro Caffè Nazionale 2.0 di Verghera di Samarate “Rock & Lavoro” il live contest che porterà le band migliori all’apertura del concertone del 27 settembre, organizzato da Cgil in occasione del 50esimo dello statuto dei lavoratori.

Previsto nella tensostruttura dei Giardini Estensi, l’evento vede protagonisti Renato Franchi con la sua band, i Gang e le band vincitrici del contest in corso. Ai concerti non è possibile parteciparvi come pubblico, ma sono trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Cgil Varese, dove si possono inoltre avere le info sul concerto del 27.

LA DIRETTA DELLA PRIMA SERATA

GLI ARTISTI (IN ORDINE DI SCALETTA) DI MERCOLEDÌ 9

1. Heavy meal

2. Bandaverio

3. Acordirò

4. Garage Fa.Gi.

5. RSU Comercole

6. Paco Fernandez Trio

7. Funklab

8. Lavori in corso

9. Teo e Sandro

COME FUNZIONA

Nelle due serate, la giuria di esperti da un giudizio complessivo delle band, valutando diversi elementi, dall’impatto scenico alla tecnica strumentale, fino all’originalità del testo dedicato al mondo del lavoro. La band che otterrà il punteggio maggiore, inoltre, aprirà la seconda parte del concertone, esibendosi prima dei Gang e Renato Franchi and his band.



La giuria è composta da musicisti (Gianfranco d’Adda, Sara Galasso, Monica Balabio), giornalisti del settore musica e spettacolo (Stefania Radman, Gianni Beraldo, Aldo Pedron, Sonia Bellin) e rappresentati della CGIL appassionati di musica (Ivano Ventimiglia, Angela Amarante e Andrea Bordone).

Questo l’elenco degli artisti che si esibiranno nelle serate di selezione:

Mercoledì 9 settembre:

Giovedì 10 settembre:

1. Coro Rebelde

2. Carmine Moschiano

3. Two Generations

4. Statale 17

5. Mapendo Africa Sound

6. La banda degli onesti – Michele Gallo

7. Infills chain

8. La casa del diablo

9. Rimalavoglia