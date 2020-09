Rock&Lavoro, ai Giardini musica e riflessioni per arrivare al cuore di tutti

Si è concluso, con il lungo Concertone ai Giardini Estensi di Varese, il percorso Rock & Lavoro promosso dalla CGIL di Varese per il mezzo secolo dello Statuto dei lavoratori.

16 band sono salite sul palco dalle 14 fino alle 23. Una serie di brani, tra i quali spiccavano le canzoni originali composte dalle band sul tema del lavoro.

Una kermesse che ai Giardini di Varese ha proposto musica, riflessioni, testimonianze sul lavoro che c’è, che manca, che si cerca. A collegare tra loro i brani sono intervenuti sindacalisti, ragazze dell’alternanza scuola-lavoro, lavoratori.

Un modo per raccontare il lavoro attraverso la musica: «Un linguaggio che arriva al cuore di tutti, sopratutto ai più giovani», come ha sottolineato il segretario generale della CGIL di Varese. All’interno del lungo pomeriggio si è svolto anche un convegno in Salone Estense moderato dal vicedirettore di Varese News, Michele Mancino. Al convegno sono intervenute la stessa Filetti, il Segretario generale CGIL Lombardia, Laura Lattuada, il segretario nazionale CGIL Emanuela Bizi.