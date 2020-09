Il saluto del sindaco agli alunni di Malnate: “I bambini rappresentano il Futuro e la Speranza”

È stato un primo giorno di scuola atipico per gli alunni degli istituti malnatesi. Non solo per le restrizioni anti-contagio che hanno portato e porteranno a vivere la quotidianità in classe in maniera differente da come è accaduto fino all’anno scorso.

Anche il saluto ai piccoli alunni che hanno iniziato la prima elementare è stato per forza di cose diverso dal solito. Il saluto del sindaco Irene Bellifemine, per la “Bai” di Gurone ad esempio è avvenuto nel parco comunale di via Firenze, a pochi metri dall’ingresso della scuola, dove di solito si svolge il rituale benvenuto.

Queste le parole del sindaco ai bambini che iniziano il percorso scolastico: