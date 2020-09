A San Domenico si cerca personale per hotels, ristoranti, pub, bar e rifugi

Per la stagione invernale 2020/2021 (periodo indicativo di lavoro 15 novembre – 15 aprile) a San Domenico di Varzo si cercano diverse figure professionali da distribuire tra hotels, ristoranti, pub, bar e rifugi della notissima località sciistica.

Governante

Per i nostri hotel in San Domenico, ricerchiamo una persona dinamica, con esperienza pluriennale nello svolgimento della mansione e ottima capacità nella gestione di un team di lavoro.

Mansioni

organizzazione dei turni del personale ai piani, delle pulizie ordinarie e straordinarie e dei prodotti;

verifica della pulizia e del riassetto di ogni ambiente dell’hotel, tra camere private e spazi comuni;

check up della linea di cortesia (bagnoschiuma, shampoo, sapone ed eventuali gadget);

contatti con i fornitori per il rifornimento di materiale e macchinari per le pulizie;

ottimizzazione di spese e tempi di lavoro del reparto housekeeping;

contatto con i manutentori dell’albergo al fine di organizzare opportuni interventi, sia quelli con scadenza che le manutenzioni al bisogno;

ispezione delle camere dei clienti in partenza, prima del loro check out;

verifica dello stato di macchinari, arredi ed impianti dell’hotel (ed invio di eventuali comunicazioni ai manutentori);

controllo del decoro delle divise del personale ai piani e sostituzione di uniformi usurate, macchiate ed inutilizzabili.

Personale addetto ai piani

Requisito base: persone dinamiche, automunite e residenti in zona.

Principali mansioni:

Pulizia delle camere e riordino

Rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria

Pulizia dei bagni, cambio degli asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette

Pulizie generali delle parti comuni della struttura, come scale e corridoi

Competenze

Rapidità nell’esecuzione delle pulizie

Precisione e attenzione ai dettagli

Capacità di lavorare in team

Professionalità e cortesia

Flessibilità oraria (disponibilità a lavorare part time)

Personale addetto al ricevimento

Per i nostri Hotel in San Domenico ricerchiamo persona dinamica, con esperienza pluriennale nello svolgimento della mansione, ottima capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in team.

Requisiti

Diploma attinente al ruolo da ricoprire

Ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese e tedesca

Conoscenza e buona capacità di gestione dei portali di booking

Ottima predisposizione a relazionarsi con i clienti e al contatto con il pubblico

Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro

Predisposizione al lavoro in team

Predisposizione alla formazione, ai fini di un allineamento con la cultura e le direttive aziendali

La risorsa prescelta dovrà occuparsi delle attività tipiche previste dal ruolo ed in particolare:

accoglienza del cliente e pratiche conseguenti

gestione delle prenotazioni e degli arrivi

Maître d’hotel

Per i nostri Hotel in San Domenico ricerchiamo persona dinamica, con esperienza pluriennale nello svolgimento della mansione, ottima capacità nella gestione di un team di lavoro e attitudine al problem solving

Mansioni

organizzazione del ristorante

riceve e accompagna ai tavoli i clienti

prende le comande con l’aiuto dei suoi collaboratori

dirige il lavoro di sala

assegna i compiti e insieme al Secondo Maître stabilisce i turni di servizio della brigata

Conoscenze

tecnica del servizio

cucina nazionale ed internazionale

i vini e i loro abbinamenti ai piatti

lingue straniere

gestione della brigata e organizzazione del lavoro

correttezza dei modi e capacità di relazione coi collaboratori e con gli ospiti

buona cultura generale

Chef de rang e cameriere

Per i nostri Hotel in San Domenico ricerchiamo persona dinamica, con esperienza pluriennale nello svolgimento della mansione, ottima capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in team.

Mansioni

provvede alla mise en place e all’organizzazione del lavoro nel rango

in caso di necessità prende le comande, prepara i piatti alla lampada, esegue il trancio in sala.

Conoscenze richieste

cucina base

lingue straniere

buona cultura di base

Barman – Bartender

Per il nostro Hotel****S La Vetta siamo alla ricerca di un Barman con esperienza nella mansione.

Il/La candidato/a ideale dovrà avere bella presenza ed una spiccata propensione alla cura del cliente.

Requisiti fondamentali:

Pregressa esperienza nella mansione

Capacità organizzativa, comunicativa e conoscenza delle regole del servizio

Conoscenza della lingua italiana, inglese, tedesca

Serietà, professionalità, affidabilità

Predisposizione al lavoro di squadra

Barman – Bartender

Baristi

Siamo alla ricerca di baristi/e con esperienza nel settore, appassionati/e del loro lavoro e predisposti/e al lavoro in team e alla gestione del cliente, da poter inserire nelle nostre strutture ricettive sulle piste da sci e nel nostro PUB in San Domenico. Siamo interessati sia a contratti full time che part time (sabato – domenica e periodi festivi).

Cuoco

Per i nostri ristoranti, sia all’interno degli hotel che nei rifugi sulle piste da sci, siamo alla ricerca di cuochi da inserire all’interno delle brigate.

Requisiti

Titolo di studio alberghiero

Esperienza di almeno 4/5 anni

Esperienza piatti della cucina Italiana, di montagna e della cucina Piemontese.

Ordine, pulizia e massima serietà

Uso delle attrezzature

Gestione dei cicli di produzione

Organizzazione del lavoro e gestione della Brigata

Attitudine al lavoro sotto stress e competenze relazionali con lo staff cucina e sala

Grigliatori

Siamo alla ricerca di persone appassionate della cottura su griglia, con esperienza pregressa nella gestione della preparazione, precottura – cottura e servizio di prodotti da griglia, da poter inserire nel nostro organico. Siamo interessati sia a contratti full time che part time (sabato – domenica e periodi festivi).

Lavapiatti

Per le diverse strutture ricettive cerchiamo lavapiatti, persone pulite, volenterose, automunite e residenti in zona.

Addetti alla biglietteria

Siamo alla ricerca di personale per la biglietteria degli impianti di risalita. Il o la candidato/a devono saper utilizzare il PC e il pacchetto office, saper interagire con le persone e conoscere almeno una lingua straniera (trattamento preferenziale per la lingua inglese e tedesca). Siamo interessati sia a contratti full time che part time (sabato – domenica e periodi festivi).

Estetiste – Massofisioterapisti

Per il nostro Hotel La Vetta**** in San Domenico ricerchiamo 2/3persone dinamiche, con esperienza pluriennale nello svolgimento delle mansioni, ottima capacità di relazionarsi con la clientela e lavorare in team. Obiettivo: sviluppo di un’offerta mirata in ambito benessere: dall’estetica di base ai trattamenti SPA, ai massaggi sportivi, massaggio terapeutico e manipolazione manuale. Siamo interessati sia a contratti full time che part time (sabato – domenica e periodi festivi).