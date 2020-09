Saronno, al mercato riprende la campagna elettorale

Non è ancora finita la campagna elettorale a Saronno, dove il 4 e il 5 ottobre i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne per scegliere tra i due candidati arrivati al ballottaggio finale, Augusto Airoldi il candidato del centrosinistra e Alessandro Fagioli, il sindaco uscente e candidato del centrodestra.

Mattinata al mercato per Airoldi, presente con un banchetto in via Vincenzo Monti insieme ad altri candidati consiglieri. Diversi i cittadini che si sono fermati per una battuta o una domanda, alcuni per ribadire il proprio sostegno, altri solo per curiosità.

A poche decine di metri di distanza il banchetto della coalizione della Lega, il partito del sindaco uscente Alessandro Fagioli.

È solo il giorno dopo le votazioni, ma non c’è tempo da perdere, per i due gruppi si prospettano due settimane di lavoro intenso.