Saronno, volantini anarchici nel giorno del voto

Dopo i finti cartelloni elettorali col marchio del Comune di Saronno e l’occupazione notturna di una porzione di Isotta Fraschini, gli anarchici saronnesi hanno colto l’occasione del giorno della votazione per il rinnovo del consiglio comunale per distribuire e appendere volantini in giro per la città.

Sono così comparsi sugli spazi dedicati alle affissioni e per le strade di Saronno fogli con l’invito a non andare a votare, con accuse a tutti i partiti di voler schiavizzare i cittadini, con una macabra ironia sull’unico taglio dei parlamentari desiderato dagli anarchici con una ghigliottina stilizzata sul foglio.