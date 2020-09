Scatta una foto mentre gli rubano la bici, gli agenti denunciano un 53enne di Gallarate

Nella mattinata di mercoledì 16 settembre un equipaggio della Volante del commissariato di Gallarate è intervenuto in piazza Risorgimento dove era stato segnalato un individuo che nel cortile di un palazzo aveva rubato una bicicletta di colore nero con scritte rosse, per poi allontanarsi verso i giardini della piazza.

Una volta arrivati su posto gli agenti hanno effettuato un giro di perlustrazione rinvenendo una bicicletta uguale a quella segnalata quale rubata, appoggiata alla recinzione dell’area giochi.

Rintracciato il richiedente l’intervento, che ha confermato di aver visto nel cortile un uomo armeggiare sul lucchetto della bici, per poi portarla via gli agenti hanno scoperto che lo stesso gli aveva scattato col proprio cellulare alcune foto. Gli agenti hanno riconosciuto nel soggetto della foto un cinquantatreenne italiano, pluripregiudicato per piccoli reati, guarda caso notato poco prima bivaccare in piazza Risorgimento. L’uomo è stato rintracciato dopo poco, ed alla luce degli accertamenti esperiti è stato denunciato per il reato di furto aggravato.