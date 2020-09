Scoperto su Venere un gas prodotto da batteri. C’è vita sul pianeta?

La scoperta è di quelle sensazionali: rilevata fosfina nell’atmosfera di Venere. Si tratta di un gas che è considerato un bio marker, ovvero la spia della presenza di vita, dal momento che viene prodotto da batteri anaerobici. Se quindi ci sono creature viventi sul pianeta, si tratta di microbi.

La scoperta arriva da un team dell’Università di Cardiff, guidato dalla professoressa Jane Greaves. Pubblicato su Nature Astronomy, i risultati dello studio sono stati annunciati su YouTube.

Utilizzando due telescopi, il James Clerk Maxwell dell’osservatorio di Mauna Kea alle Hawai e l’Atacama che sorge nell’omonimo deserto cileno, i ricercatori hanno individuato la fosfina all’interno delle nubi che ricoprono il pianeta. Ovvero ad un’altezza di 50 chilometri dal suolo, dove la temperatura è di circa 20 gradi centigradi e la pressione atmosferica è simile a quella che si trova sulla terra a livello del suolo.

«È difficile spiegare la presenza di fosfina senza la presenza di organismi viventi, per quanto sia difficile convivere con un ambiente estremamente acido come quello di Venere», ha spiegato la professoressa Greaves. Per avere la prova definitiva, «dovremmo mandare una sonda». Che potrebbe darci la certezza che non siamo soli nell’universo.

Nella foto: l’Atacama Cosmology Telescope. Fonte: Wikipedia. Licenza CC BY-SA 4.0.