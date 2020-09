Scuole superiori al freddo, la Finanza indaga: due arresti per truffe nelle certificazioni a Varese

Studenti al freddo, manifestazioni e proteste negli istituti superiori varesini sfociate in misure disciplinari clamorose, con decine di sospesi prese dalla direzione scolastica.

Succedeva l’anno scorso nel capoluogo.

E sulle cause alla base delle proteste dei ragazzi la Guardia di Finanza ha attivato un’indagine su impulso della procura della repubblica di Varese per verificare l’idoneità delle manutenzioni agli impianti di riscaldamento.

Leggi anche Varese - La protesta per la caldaia rotta finisce con 77 studenti sospesi

E dai primi riscontri è emerso che qualcosa non andava. Per questo sono state eseguite questa mattina, mercoledì due misure cautelari firmate del giudice per le indagini preliminari ai danni di altrettanti professionisti cui era affidata la certificazione dei lavori di manutenzione sugli impianti, certificazioni fasulle secondo i finanzieri che hanno messo nei guai i due tecnici ora uno agli arresti domiciliari e l’altro colpito dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il reati contestati sono frode in pubbliche forniture, falsità ideologica e truffa aggravata in danno della Provincia di Varese per “difformità esecutive nella manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento presso istituti scolastici“.

Oltre alle misure cautelari la Procura ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo pari a circa 800 mila euro che grava sulle imprese a cui erano stati affidati lavori per la manutenzione degli impianti.

La Provincia di Varese, parte lesa di questa vicenda, ha collaborato fattivamente alle indagini.

Ulteriori dettagli dell’attività verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in tarda mattinata.