Sedie sul sagrato a Gazzada per il funerale di Ambrogio Brusa

Ha costretto la parrocchia di Gazzada a misure straordinarie di organizzazione il funerale di Ambrogio Brusa, illustre cittadino morto all’età di 82 anni.

Riempita la chiesa, secondo le misure anticovid, è stato infatti necessario procurarsi una cassa altoparlante e parecchie decine di sedie per rendere possibile la partecipazione delle persone accorse anche sul sagrato e nei punti limitrofi alla piazza della chiesa.

Le esequie di Ambrogio Brusa, molto noto e impegnato nel mondo delle associazioni, ha visto una straordinaria partecipazione di persone e la presenza di diversi gonfaloni. Era infatti impegnato su più fronti, nel campo del volontariato, come ha ricordato la nipote dal pulpito, che ha anche aggiunto: «Aspettava questo giorno come il piu bello della sua vita. E la Madonna l’ha esaudito portandolo con se il giorno del suo compleanno»

Tra le associazioni che lo ricordano con maggior affetto il gruppo folckloristico Bosino di Varese, che ha accompagnato con il coro e la fisarmonica la funzione, la protezione civile di Gazzada, la sezione di Varese dell’Unitalsi.

E proprio un rappresentante di quest’ultima ha salutato Ambrogio come: «Il nostro barelliere Ambrogio, in Unitalsi dal 1989, 31 anni di servizio soprattutto a favore dei disabili e degli ammalati. Di te ricorderemo le notti a Lourds, le tue storielle e i tanti rosari recitati insieme: un giorno ti dissi che eri candidato al guinness dei primati per la recita dei rosari e ridemmo molto di questo. L’ultima volta che ci siamo visti è stato a luglio, e mi ricordasti quanto desideravi a Loreto. Non è un caso che tu te ne sia andatoin questi giorni, in cui a Loreto si festeggia una ricorrenza importante. A Loreto andremo ad ottobre e ti porteremo nel cuore».

Le somme raccolte durante la funzione saranno destinate a opere di bene, cosi come lui stesso ha chiesto.