Il segretario della Lega lombarda rivendica i risultati: “Ora puntiamo a vincere a Legnano e Saronno”

“Anche in questa tornata di elezioni Amministrative in Lombardia la Lega registra un grande risultato che premia il buon lavoro dei nostri amministratori locali, e quello regionale garantito dalla giunta di Attilio Fontana”. A dirlo è il deputato leghista Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

Grimoldi rigetta la lettura di un voto che ha dimostrato una flessione della Lega e rilancia: “Abbiamo vinto con i nostri sindaci al primo turno in Comuni superiori a 15 mila abitanti come Cologno Monzese e Parabiago in provincia di Milano, a Vigevano in provincia di Pavia e a Rovato in provincia di Brescia. Abbiamo vinto con i nostri sindaci in provincia di Bergamo ad Almè, Cene, Gazzaniga, Sorisole, in provincia di Brescia a Capriano al Colle, Quinzano d’Oglio, Travagliato, in provincia di Lecco a Ballabio, in provincia di Pavia a Miradolo Terme, in provincia di Varese a Casorate Sempione, Golasecca, Gorla Maggiore e Lonate Ceppino”.

“Abbiamo spinto con i nostri voti alla vittoria i candidati del centrodestra in tanti altri comuni – prosegue Grimoldi -. Questi risultati ci fanno ben sperare anche in vista del ballottaggio tra due settimane dove possiamo vincere a Legnano, a Saronno, a Voghera e strappare un capoluogo, Lecco, al centrosinistra e portare il centrodestra a vincere in altri ballottaggi. Rivolgo un sentito ringraziamento al nostro segretario federale Matteo Salvini, che ha girato per settimane in tutti i Comuni che andavano al voto, ai nostri amministratori, ai consiglieri comunali, ai candidati e a tutti coloro che, nonostante il momento difficile che stiamo affrontando, non si sono mai fermati. Fare politica tra la gente e per la gente anche in questa tornata elettorale ci ha permesso di ottenere un altro grande risultato, rafforzando ed estendendo ulteriormente il buon governo territoriale della Lega in Lombardia”.