Sentieri, cultura del benessere di un territorio: lectio magistralis alle Ville Ponti

Mercoledì 16 settembre, alle ore 20.30, presso la Sala Napoleonica di Ville Ponti di piazza Litta 2, Varese – si svolgerà una lectio magistralis realizzata all’interno del Progetto UPKEEP THE ALPS, programma di cooperazione Interreg VA Italia-Svizzera 2014-2020.

Sarà una serata dedicata ai sentieri, intesi come espressione della cultura e del benessere di un territorio. Questi temi, che sono stati al centro del progetto Upkeep the Alps, saranno sviluppati dai vari partner istituzionali e da autorevoli ospiti.

Il programma

Ore 20.30 registrazione dei presenti

Verranno applicate le prescrizioni dettate dall’emergenza Covid 19. È obbligatorio anticipare la registrazione on-line al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sentieri-espressione-della-cultura-e-del-benessere-di-un-territorio-119575729225

Ore 21.00 Prima sessione – Lavoro, professione, salute

Moderatore: Enrico Calvo, Dirigente U.O. Programmazione interventi e Servizi al Territorio, alla Montagna e alle Filiere di ERSAF

• Assessore allo Sport e Giovani Regione Lombardia

• Autorità di Gestione Programma Interreg V A Italia Svizzera

• Giuseppe Barra, Presidente Parco regionale Campo dei Fiori

• Renato Aggio, Antonella Ossola, Presidente Cai Regione Lombardia e Presidente Cai Sezione di Varese

• Gianbattista Bischetti, Professore dell’Università degli studi di Milano e UNIMONT

• Luigi Vanoni, Medico Chirurgo, Socio della Federazione Medico Sportiva Italiana, Master In Mountain Medicine, Commissione Centrale Medica del CAI

Ore 22.00 Seconda sessione – Cultura e racconti di vita

• Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista, con estratto dal suo monologo IN VIAGGIO SULLE ALPI

• Ermanno Librasi, musicista e ed esploratore di suoni, accompagnamento musicale

Durante la serata verranno consegnati ai presenti l’E-BOOK dei corsi realizzati e i tre quaderni /manuali che grazie al Progetto Interreg UP KEEP THE ALPS sono stati aggiornati, editati e resi nuovamente disponibili a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di sentieri.